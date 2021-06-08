Всемирно известный фотограф, азербайджанец родом из Тебриза Реза Дегати представил на своей странице в социальной сети Instagram новые видеокадры, снятые в Кяльбаджарском районе.

Напомним, что 4 июня, подорвавшись на мине в Кяльбаджарcком районе, погибли оператор AZTV Сирадж Абышов, корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя Исполнительной власти района по селу Сусузлуг Ариф Алиев – ранее Р.Дегати представил в Instagram кадры места, где произошел подрыв на мине.

В Stories фотограф разместил видео и показал дорогу, ведущую к месту произошедшей ранее трагедии, по которой он шел в сопровождении сапера, обнаружившего на пути мину, что спасло Р.Дегати и сопровождавших его людей от беды.