В Баку начался суд над армянскими боевиками

В административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева проходит судебный процесс по уголовному делу в отношении армянских боевиков Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, которые во время первой Карабах ской войны пытали азербайджанских пленных и совершили другие тяжкие преступления.

Как сообщает haqqin.az, в процессе будет оглашено обвинительное заключение.

Людвику Мкртычяну и Алеше Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджана, решением суда они заключены под стражу.

Обвинительное заключение по делу было утверждено 20 мая 2021 года, и дело было направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.

В настоящее время принимаются комплексные меры по выявлению и привлечению к ответственности других виновных лиц.

Генеральная прокуратура Азербайджана ранее заявила, что в соответствии с поручениями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева виновные в военных преступлениях и преступлениях против мира и человечности будут выявлены и привлечены к ответственности, независимо от времени совершения преступных деяний.