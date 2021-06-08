Речь идет о майоре Эльсевере Пашаеве, который с первых дней войны отправился в зону боевых действий и участвовал в боях за Физули, Джебраил, Ходжавенд и в направлении Лачина. 20 октября стало известно о ранении Эльсевера. Пробыв четыре дня в коме, майор стал шехидом. У него остались две малолетние дочери Назрин и Бану.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подготовил видеоролик об очередном шехиде, отдавшем свою жизнь во имя освобождения территорий Азербайджана.

«Отец всегда водил нас гулять. Он постоянно играл с нами и помогал мне с уроками. Я горжусь им. Он был лучшим отцом на свете. Папа хотел, чтобы я стала врачом, когда вырасту», - рассказывает дочь шехида Назрин.

Вдова шехида, Хаяла Пашаева, отмечает, что ее супруг был очень занятым человеком. По долгу службы он выходил на работу даже в выходные.

«Профессия военного очень сложная. Но каждую свободную минуту он старался проводить рядом с семьей, своими дочерями. Он никогда ничего не рассказывал о своей работе», - рассказывает Хаяла Пашаева.

Тесть шехида, Бариз Бахшалиев, рассказывает, что Эльсевер Пашаев принимал участие и в апрельской войне, но ничего не сказал об этом.

«27-го числа он зашел в детскую комнату, поцеловал дочерей и ушел. Через некоторое время он позвонил, сказав, что отправился на войну», - рассказывает Бариз Бахшалиев.