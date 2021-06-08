В США рассказали об отключавших ядерные объекты НЛО

Неопознанные летающие объекты (НЛО) оказывали прямое воздействие на американские ядерные установки. Об этом в интервью The Washington Post заявил бывший директор действовавшей в Пентагоне засекреченной программы сбора и анализа данных об аномальных аэрокосмических угрозах Луис Элизондо.

Вместо аббревиатуры НЛО (UFO) в Минобороны США принято использовать другую — НВЯ, или «необъяснимое воздушное явление» (UAP). «В нашей стране уже были случаи, когда эти НВЯ вмешивались и фактически отключали наш ядерный потенциал... Но в том же контексте у нас есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах они вмешивались в их ядерные технологии и фактически включали их, запускали их в работу. Поэтому для меня это не менее важно», — цитирует «Лента.ру» американского эксперта.

По словам Элизондо, «существует некое соответствие или некое пересечение между этими случаями наблюдения НЛО или НВЯ и нашими ядерными технологиями, будь то ядерные двигатели, ядерная энергетика или системы ядерных вооружений». Он также отметил, что подобные наблюдения были сделаны и в других странах: «У них тоже были такие инциденты, так что это говорит нам о глобальной проблеме».

Бывший глава засекреченной программы Пентагона предположил, что у НЛО «есть интерес к нашим ядерным технологиям и возможность вмешиваться в эти ядерные технологии».