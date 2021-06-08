Строительство осуществляется совместно с ООО «Эксплуатация дорог специального назначения №16» Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и филиалом турецкой компании Kalyon RSY Inşaat Adi Commercial Working Partnership, которая специализируется на строительстве дорог.

В настоящее время ведутся земляные работы на первом 76-километровом участке дороги. Так, с использованием специальной техники дорога расширяется, строится дорожное полотно шириной 29,5 метра в соответствии с 1-й технической степенью.

Для завершения строительства в короткие сроки на территории строится новый лагерь.

Новая дорога Ахмедбейли - Горадиз - Миндживан - Агбенд проходит через освобожденные от оккупации Физулинский, Джебраильский и Зангиланский районы.