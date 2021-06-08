Ванецян: Пашинян называл меня российским шпионом

Экс-глава Службы нацбезопасности Армении, лидер предвыборного блока "Честь имею" Артур Ванецян заявил, что и.о. премьера Никол Пашинян называл его "российским шпионом". Об этом бывший армянский спецслужбист рассказал в интервью программе "Соловьев LIVE".

По словам Ванецяна, эти обвинения звучали после того, как он в сентябре 2019 года покинул должность главы СНБ. В его адрес звучали также обвинения в связях с бывшими властями и "во всем, чем только можно", пишет Sputnik Армения.

Ванецян заявил, что причиной его ухода с должности стали необдуманные, опасные решения, которые принимало тогда политическое руководство Армении.