Руслан Тагиев обещал азербайджанцам райскую жизнь в Канаде, но сам попал в тюрьму

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении мошенника, который, пообещав трудоустроить граждан Азербайджана в США и Германии, присвоил у них крупные суммы денег.

Следствием установлено, что Руслан Тагиев в течение 2019-2020 годов в Баку и Сумгаите, злоупотребив доверием граждан, осуществлял найм работников на заводы и компании за границей.

Кроме того, он обманул 34 человека, которые обратились к нему за получением виз в США и Канаду. В общей сложности Руслан Тагиев присвоил 191 тысячу манатов.

Кроме того, во время работы специалистом по информационным технологиям в ООО Bizim Kəndimiz, Тагиев, неоднократно используя свое служебное положение, присваивал доверенное ему оборудование на 14 тысяч 800 манатов.