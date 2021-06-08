Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, министр отметил влияние пандемии COVID-19 на системы здравоохранения и экономику стран мира, рынок труда, сферу занятости, особенно на социально уязвимые группы населения. Он подчеркнул важность более сильного союза для восстановления и устойчивого развития в нынешней ситуации.

С.Бабаев подчеркнул, что правительство Азербайджана с первых дней пандемии предпринимает необходимые шаги для борьбы с COVID-19 и поддержки частного сектора, а также обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности. Глава Минтруда отметил, что реализуется комплексный социально-экономический пакет на 3,5 миллиарда манатов, охватывающий почти половину населения республики.

С.Бабаев отметил, что в рамках кампании по вакцинации в Азербайджане уже использовано более 2,5 миллиона вакцин. Он проинформировал о созданных в Азербайджане центрах DOST, механизме автоматизированного назначения пенсий в качестве первой проактивной услуги, электронных услугах, созданных в социальной сфере. Министр подчеркнул, что эти достижения внесли большой вклад в повышение качества и модернизацию социальных услуг.

Министр довел до внимания проводимую в нашей стране работу в сфере предотвращения неформальной занятости, адаптации навыков рабочей силы к рынку труда, расширения программ занятости, обеспечения гендерного равенства. Он отметил, что государственная политика занятости страны осуществляется в тесном сотрудничестве с МОТ и международными организациями, и что успешная реализация второй программы страны по Достойному труду, определяющей приоритеты сотрудничества между правительством Азербайджана и МОТ, способствует реализации наших целей в области развития. Министр выразил уверенность, что очередная программа также сыграет важную роль в решении трудовых вопросов.

Сахиль Бабаев сообщил, что в ответ на широкомасштабную военную провокацию армянских вооруженных сил 27 сентября 2020 года азербайджанская армия провела контрнаступательные операции, освободив в 44-дневных боях оккупированные территории нашей страны и одержав блестящую победу.

«Сейчас важнейшим вопросом для нашей страны является обеспечение широкомасштабного экономического развития на освобожденных территориях и скорейшей интеграции этих территорий в национальную и региональную экономику», - сказал министр.