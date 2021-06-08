Армянские СМИ: «Армения находится в бесхозном состоянии»

«В сложившейся в Армении ситуации страшно даже представить, что ожидается до или после 20 июня, если выборы вдруг не завершатся в первом туре, и такая ситуация продлится еще месяц». Об этом пишет армянская газета «Жоховурд».

Издание отмечает, что «Армения находится в бесхозном состоянии... Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, все губернаторы находятся в отпуске и никакими другими вопросами не занимаются, а Министерства иностранных дел у нас вообще нет: министр и все его заместители подали в отставку, а новый глава ведомства все еще не назначен».