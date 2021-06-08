Напомним, работы по благоустройству Баку находятся под пристальным вниманием руководства страны. В соответствии с поручением властей мэрия Баку регулярно проводит масштабные акции по посадке деревьев, разбивает новые лесопарки, создает зеленые уголки и завозит из-за рубежа декоративные деревья и цветы, которые придают столице особую эстетику.

По задумке мэрии город будет буквально утопать в цветах. Акция предполагает участие всех районов города. На балконах многоквартирных домов, расположенных вдоль основных улиц и проспектов, в большом количестве уже устанавливают вазоны с разными цветами.

В мэрии, однако, понимают, что без помощи горожан добиться реализации этой инициативы не получится. Учитывая это, Исполнительная власть Баку и районов столицы обращается к жильцам домов с просьбой принять активное участие в новой акции. Для этого им придется всего лишь ухаживать за высаженными на их балконах цветами. А чтобы делать это было легче, специалисты выбрали неприхотливые, не требующие особой заботы сорта цветов. Достаточно лишь вовремя их поливать.

Стоит отметить, что активное участие горожан в озеленении - распространенная практика во многих городах Европы. Их жители охотно украшают свои балконы цветами и даже целыми оранжереями. А городские власти регулярно проводят конкурсы на самые красивые и зеленые балконы.

Примечательно, что в советское время жители Баку больше занимались разведением цветов и растений на своих балконах - хотя бы несколько горшков с цветами было признаком хорошего тона. Однако по различным причинам эта традиция была утрачена. Кто знает, может, новая инициатива мэрии поможет возродить ее, а бакинцы снова начнут соревноваться в озеленении своих балконов.

К слову, реализация новой инициативы мэрии будет проходить в плановом порядке, охватывая все больше и больше улиц. Городские чиновники уверены, что с поддержкой горожан им удастся превратить Баку в цветочный город.