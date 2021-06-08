Зять Али Гасанова уволен из МВД
Начальник Управления полиции Гарадагского района Баку Исфендияр Мехбалыев уволен с занимаемой должности. Как сообщают местные СМИ, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Согласно информации, полковник полиции Исфендияр Мехбалыев был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию.
Отметим, что Исфендияр Мехбалыев приходится зятем бывшему помощнику президента, экс-заведующему общественно-политическим отделом Администрации президента Али Гасанову.