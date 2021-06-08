Депутаты Милли Меджлиса: «Чиновники не отвечают на запросы и не поднимают трубку» парламентский час haqqin.az

Мурад Самедов, парламентский корреспондент

Накануне под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялась внеочередная сессия Милли Меджлиса. Нынешнее заседание парламента запомнилось активной критикой депутатами деятельности чиновников.

В начале заседания спикер Сахиба Гафарова рассказала о визите парламентской делегации Азербайджана в Пакистан, проведенных встречах с руководством этой страны, а также участии в заседании Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Спикер также напомнила о гибели азербайджанских журналистов в Кельбаджаре, выразив семьям погибших соболезнования от имени Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова рассказала о Пакистане и Кельбаджаре

В ходе выступления депутаты также коснулись трагедии в Кельбаджаре, отметив, что мировое сообщество не продемонстрировало должной реакции.

А депутат Рази Нуруллаев поднял тему убийства в российском городе Новосибирск 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Депутат осудил выступления члена Общественной палаты Марии Бутиной в поддержку убийцы молодого азербайджанца и отметил, что необходимо добиться ее наказания.

Депутат отметил, что ежедневно в России азербайджанцы сталкиваются с откровенным беззаконием, добавив, что необходимо организовать защиту их прав. Рази Нуруллаев призвал диаспорские организации азербайджанцев в России положить конец бесконечным распрям и активнее участвовать в защите прав соотечественников.

Еще одно интересное выступление прозвучало от депутата из Гянджи Мушвига Гасанова. Депутат обратил внимание своих коллег на коррумпированность учреждения, которое в Гяндже выдает водительские удостоверения. По его словам, официальная госпошлина при получении прав суммарно составляет 104 маната, но у граждан за получение водительских прав требуют от тысячи манатов. Депутат призвал обеспечить прозрачность в этой сфере и передать эти услуги в ведение Службы ASAN.

Громом среди ясного неба прозвучало выступление скупой на громкие заявления депутата Ганиры Пашаевой. Но нервы сдали даже у нее.

«Чиновники должны помнить, что мы здесь не обсуждаем личные вопросы. И когда мы к ним обращаемся с официальными запросами, то они должны нам отвечать. Ко мне обратился отец шехида и пожаловался на то, что несмотря на наличие судебного решения он не может получить деньги по страховке. Он не может достучаться до государственных органов и поэтому обратился ко мне. А некоторые чиновники говорят, что я уже третий раз поднимаю эту тему в Милли Меджлисе и не стоит поднимать в четвёртый раз.  Что это за тон и манера разговора? Кто такой чиновник, чтобы указывать депутату какие темы поднимать, а какие нет? Если депутат поднимает какую-то тему, то делает это не ради своих интересов. Есть чиновники, к которым граждане не могут попасть на прием. А приёмные депутатов всегда открыты, они идут к нам с вопросами. А что нам им отвечать? Мы же не сумасшедшие, чтобы поднимать одну и ту же тему просто так», - эмоционально высказалась Ганира Пашаева, пообещав раскрыть имена чиновников, если они не пересмотрят свое отношение к работе.

Ганира Пашаева обнажила всю правду

На самом деле, гневное выступление Ганиры Пашаевой лишь первый звоночек. Недовольство депутатами работой некоторых чиновников нарастает, и это недовольство раньше не выходило за пределы душевных разговоров в буфете Милли Меджлиса. В откровенных личных беседах депутаты не скрывают того факта, что некоторые чиновники попросту игнорируют их запросы.  При этом те же самые чиновники игнорируют обращения граждан, которые затем вынуждены обращаться к тем же депутатам.

Кроме того, депутаты отмечают возросшее количество обращений от граждан в связи с бытовыми проблемами и улучшением материального положения. При этом никаких средств на оказание помощи гражданам или иных рычагов воздействия у депутатов нет. Разве что официальные запросы членам правительства.  Выход из сложившейся ситуации некоторые депутаты видят в создании специального фонда, из которого депутатам бы выделялись средства на решение проблем их избирателей. Но кто будет следить за целевым использованием депутатами этих средств?

Голос в защиту Ганиры Пашаевой в ходе вчерашнего заседания поднял и депутат Таир Керимли, который пожаловался на то, что высокопоставленные чиновники не отвечают на звонки даже по правительственной связи.

Таир Керимли не остался в долгу

«Вы же не выходите к народу, а они идут к нам. Весь удар мы приняли на себя. Необходимо самим отвечать на правительственные телефоны, а не передавать их помощникам и советникам. Человек, который не берет правительственный телефон, просто не выполняет свои обязанности», - сказал депутат.

В ходе заседания также выступил министр финансов Самир Шарифов, который ответил на вопросы депутатов, касающихся исполнения бюджета. В итоге законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской республики на 2020-й год» был выставлен на обсуждение и принят в третьем чтении.

Учитывая большое количество записавшихся на выступления депутатов и ограниченное количество времени, спикер Сахиба Гафарова предложила продолжить заседание без перерыва. Однако, вскоре ей пришлось покинуть заседание из-за назначенной официальной встречи.

Начались обсуждения очередных семи идентичных друг с другом законопроектов, связанных с определением новых критериев для определения инвалидности. Информацию о законопроектах представил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев. По его словам, эти законопроекты в общей сложности подразумевают 197 изменений в 60 законах. Суть изменений заключается в том, то в стране полностью меняется система по оценке инвалидности. Теперь будут устанавливать сколько процентов трудоспособности утрачено у человека, после чего будут назначены выплаты.

В ходе своего выступления депутат Сиявуш Новрузов отметил, что после принятия этих законопроектов, у  200 тысяч человек будет аннулирована инвалидность. Депутат возразил против такого решения и призвал в таком случае назначить этому сегменту компенсацию.

Другой депутат Гудрат Гасангулиев отметил, что о необходимо получить больше информации об этих изменениях.

«Нужно объяснить суть этих изменений и к какой экономии средств это приведет. Нельзя допустить, чтобы потеря пальца у художника или пианиста была приравнена к потере пальца профессор или депутата. В первом случае это приводит к полной потере трудоспособности, а во второй - нет», - сказал депутат Гасангулиев.

Депутат Рази Нуруллаев отметил, что нововведения могут открыть возможности для коррупционеров.

Гудрат Гасангулиев задался вопросом

«Нельзя делать так, чтобы судьба человека зависела от установленных врачом процентов инвалидности. Врач может установить инвалидность в 53% и требовать деньги, чтобы повысить этот показатель. А при проверке, он скажет, что при первом осмотре процент инвалидности был ниже», - сказал депутат.

Взявший слово председатель парламентского комитета Муса Гулиев заявил, что информация о том, что нововведения приведут к аннулированию инвалидности 200 тысяч человек,не соответствуют действительности.

В свою очередь, депутат Руфат Гулиев заявил, что при установлении инвалидности необходимо рассматривать разные критерии. По его словам, нельзя приравнивать в одной группе инвалида войны с тем, кто получил инвалидность в результате несчастных случаев. Депутат отметил, что в Азербайджане около 11 тысяч инвалидов войны и необходимо принять меры по их социальной защите и трудоустройству.

Депутат также призвал подойти к этому вопросу гибко, и например, предложить некоторым инвалидам третьем группы вместо ежемесячных пособий помощь в предпринимательской деятельности.

Руфат Гулиев также обратился к своим коллегам Рази Нуруллаеву и Ганире Пашаевой, чтобы они открыто назвали имена чиновников.

Заседание Милли Меджлиса продолжилось голосованием по ряду законопроектов, большинство из которых носили технический характер. В частности были приняты законопроекты о поправках в законы «О государственной службе», «О государственной пошлине», «Об исполнении», «О молодежной политике», «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и «О физической культуре и спорте».