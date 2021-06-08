Мурад Самедов, парламентский корреспондент 12:34

Накануне под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялась внеочередная сессия Милли Меджлиса. Нынешнее заседание парламента запомнилось активной критикой депутатами деятельности чиновников. В начале заседания спикер Сахиба Гафарова рассказала о визите парламентской делегации Азербайджана в Пакистан, проведенных встречах с руководством этой страны, а также участии в заседании Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества. Спикер также напомнила о гибели азербайджанских журналистов в Кельбаджаре, выразив семьям погибших соболезнования от имени Милли Меджлиса.

В ходе выступления депутаты также коснулись трагедии в Кельбаджаре, отметив, что мировое сообщество не продемонстрировало должной реакции. А депутат Рази Нуруллаев поднял тему убийства в российском городе Новосибирск 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Депутат осудил выступления члена Общественной палаты Марии Бутиной в поддержку убийцы молодого азербайджанца и отметил, что необходимо добиться ее наказания. Депутат отметил, что ежедневно в России азербайджанцы сталкиваются с откровенным беззаконием, добавив, что необходимо организовать защиту их прав. Рази Нуруллаев призвал диаспорские организации азербайджанцев в России положить конец бесконечным распрям и активнее участвовать в защите прав соотечественников. Еще одно интересное выступление прозвучало от депутата из Гянджи Мушвига Гасанова. Депутат обратил внимание своих коллег на коррумпированность учреждения, которое в Гяндже выдает водительские удостоверения. По его словам, официальная госпошлина при получении прав суммарно составляет 104 маната, но у граждан за получение водительских прав требуют от тысячи манатов. Депутат призвал обеспечить прозрачность в этой сфере и передать эти услуги в ведение Службы ASAN. Громом среди ясного неба прозвучало выступление скупой на громкие заявления депутата Ганиры Пашаевой. Но нервы сдали даже у нее. «Чиновники должны помнить, что мы здесь не обсуждаем личные вопросы. И когда мы к ним обращаемся с официальными запросами, то они должны нам отвечать. Ко мне обратился отец шехида и пожаловался на то, что несмотря на наличие судебного решения он не может получить деньги по страховке. Он не может достучаться до государственных органов и поэтому обратился ко мне. А некоторые чиновники говорят, что я уже третий раз поднимаю эту тему в Милли Меджлисе и не стоит поднимать в четвёртый раз. Что это за тон и манера разговора? Кто такой чиновник, чтобы указывать депутату какие темы поднимать, а какие нет? Если депутат поднимает какую-то тему, то делает это не ради своих интересов. Есть чиновники, к которым граждане не могут попасть на прием. А приёмные депутатов всегда открыты, они идут к нам с вопросами. А что нам им отвечать? Мы же не сумасшедшие, чтобы поднимать одну и ту же тему просто так», - эмоционально высказалась Ганира Пашаева, пообещав раскрыть имена чиновников, если они не пересмотрят свое отношение к работе.

На самом деле, гневное выступление Ганиры Пашаевой лишь первый звоночек. Недовольство депутатами работой некоторых чиновников нарастает, и это недовольство раньше не выходило за пределы душевных разговоров в буфете Милли Меджлиса. В откровенных личных беседах депутаты не скрывают того факта, что некоторые чиновники попросту игнорируют их запросы. При этом те же самые чиновники игнорируют обращения граждан, которые затем вынуждены обращаться к тем же депутатам. Кроме того, депутаты отмечают возросшее количество обращений от граждан в связи с бытовыми проблемами и улучшением материального положения. При этом никаких средств на оказание помощи гражданам или иных рычагов воздействия у депутатов нет. Разве что официальные запросы членам правительства. Выход из сложившейся ситуации некоторые депутаты видят в создании специального фонда, из которого депутатам бы выделялись средства на решение проблем их избирателей. Но кто будет следить за целевым использованием депутатами этих средств? Голос в защиту Ганиры Пашаевой в ходе вчерашнего заседания поднял и депутат Таир Керимли, который пожаловался на то, что высокопоставленные чиновники не отвечают на звонки даже по правительственной связи.

«Вы же не выходите к народу, а они идут к нам. Весь удар мы приняли на себя. Необходимо самим отвечать на правительственные телефоны, а не передавать их помощникам и советникам. Человек, который не берет правительственный телефон, просто не выполняет свои обязанности», - сказал депутат. В ходе заседания также выступил министр финансов Самир Шарифов, который ответил на вопросы депутатов, касающихся исполнения бюджета. В итоге законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской республики на 2020-й год» был выставлен на обсуждение и принят в третьем чтении. Учитывая большое количество записавшихся на выступления депутатов и ограниченное количество времени, спикер Сахиба Гафарова предложила продолжить заседание без перерыва. Однако, вскоре ей пришлось покинуть заседание из-за назначенной официальной встречи. Начались обсуждения очередных семи идентичных друг с другом законопроектов, связанных с определением новых критериев для определения инвалидности. Информацию о законопроектах представил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев. По его словам, эти законопроекты в общей сложности подразумевают 197 изменений в 60 законах. Суть изменений заключается в том, то в стране полностью меняется система по оценке инвалидности. Теперь будут устанавливать сколько процентов трудоспособности утрачено у человека, после чего будут назначены выплаты. В ходе своего выступления депутат Сиявуш Новрузов отметил, что после принятия этих законопроектов, у 200 тысяч человек будет аннулирована инвалидность. Депутат возразил против такого решения и призвал в таком случае назначить этому сегменту компенсацию. Другой депутат Гудрат Гасангулиев отметил, что о необходимо получить больше информации об этих изменениях. «Нужно объяснить суть этих изменений и к какой экономии средств это приведет. Нельзя допустить, чтобы потеря пальца у художника или пианиста была приравнена к потере пальца профессор или депутата. В первом случае это приводит к полной потере трудоспособности, а во второй - нет», - сказал депутат Гасангулиев. Депутат Рази Нуруллаев отметил, что нововведения могут открыть возможности для коррупционеров.