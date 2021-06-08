Саммит НАТО 14 июня станет рекордно коротким за почти 20 лет

Саммит НАТО в Брюсселе 14 июня, в котором впервые примет участие президент США Джо Байден, станет рекордно коротким за почти 20 лет. Как сообщила в среду пресс-служба НАТО, он будет состоять из одной рабочей сессии продолжительностью 2,5 часа, сообщает ТАСС.

"Генеральный секретарь НАТО [Йенс Столтенберг] формально поприветствует глав делегаций [государств] в 13:00. Рабочая сессия саммита должна начаться в 13:30 и продлится до 16:00. Генеральный секретарь проведет итоговую пресс-конференцию в 16:15", - сообщила пресс-служба.

Таким образом, на дискуссию о новой стратегической концепции НАТО на ближайшее десятилетие у лидеров 30 стран альянса будет 150 минут, менее чем по пять минут на человека с учетом вступительного и заключительного слова генерального секретаря альянса, председательствующего на саммите. Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и состоят из трех-четырех рабочих сессий по несколько часов каждая.

НАТО готовилась к проведению этого саммита с момента завершения выборов в США, изначально предполагалось, что он пройдет в марте. Однако альянс долго не мог назначить дату саммита с участием президента Байдена, по официальной версии, в связи ограничениями, связанными с пандемией.