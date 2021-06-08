«Вошли в историю»: Сальвадор первым во всем мире узаконил биткоин видео
Появилась первая страна, легализовавшая цифровую валюту биткоин в качестве платежного средства. Первопроходцем стал Сальвадор, президент которого Найиб Букеле направил в парламент соответствующий закон и депутаты его уже одобрили.
За было отдано 62 голоса из 84. Сам Букеле назвал голосование историческим. «Вошли в историю!» — написал он в своем Twitter.
Con 62 votos, el pleno legislativo aprueba la #LeyBitcoin con la que El Salvador adopta el #Bitcoin como moneda de circulación legal.— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) June 9, 2021
¡#LaNuevaAsamblea sigue haciendo historia! pic.twitter.com/Ur9OQzPvYI
Граждане со вступлением в силу решения о законности данной криптовалюты смогут тратить ее на товары и услуги. Биткоином также можно будет оплатить налоги. На создание инфраструктуры под такие платежи отводится три месяца, пишет Росбалт.
Букеле надеется, что легализация биткоина поспособствует созданию новых рабочих мест в самые сжатые сроки, а также поможет обеспечить сальвадорцам доступ к вложениям. По его словам, у 70% жителей Сальвадора нет банковского счета, так что «финансовая инклюзивность — не только моральный долг, но и способ оживить экономику, предоставить жителям доступ к кредитам, сбережениям, инвестициям и надежным транзакциям».
Обменные транзакции власти намерены привязать к доллару США, который с 2004 года признан в центральноамериканской стране платежным средством.