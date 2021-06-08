За было отдано 62 голоса из 84. Сам Букеле назвал голосование историческим. «Вошли в историю!» — написал он в своем Twitter.

Появилась первая страна, легализовавшая цифровую валюту биткоин в качестве платежного средства. Первопроходцем стал Сальвадор, президент которого Найиб Букеле направил в парламент соответствующий закон и депутаты его уже одобрили.

Граждане со вступлением в силу решения о законности данной криптовалюты смогут тратить ее на товары и услуги. Биткоином также можно будет оплатить налоги. На создание инфраструктуры под такие платежи отводится три месяца, пишет Росбалт.

Букеле надеется, что легализация биткоина поспособствует созданию новых рабочих мест в самые сжатые сроки, а также поможет обеспечить сальвадорцам доступ к вложениям. По его словам, у 70% жителей Сальвадора нет банковского счета, так что «финансовая инклюзивность — не только моральный долг, но и способ оживить экономику, предоставить жителям доступ к кредитам, сбережениям, инвестициям и надежным транзакциям».

Обменные транзакции власти намерены привязать к доллару США, который с 2004 года признан в центральноамериканской стране платежным средством.