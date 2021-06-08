Ровшан Рзаев рассказал латвийским депутатам о возвращении в Карабах

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с делегацией Сейма Латвии во главе с руководителем группы содействия сотрудничеству с азербайджанским парламентом Романом Наудиньшем.

Проинформировав гостей об основных направлениях государственной политики, осуществляемой под руководством президента Ильхама Алиева, в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами, председатель Госкомитета отметил, что решению их социальных проблем постоянно уделяется особое внимание, продолжаются необходимые меры по улучшению жилищно-бытовых условий, повышению возможностей трудоустройства. Было подчеркнуто чуткое и заботливое отношение к этим вопросам первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Было отмечено, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в результате 44-дневной Отечественной войны. В настоящее время ведутся работы по очистке освобожденных территорий от мин и снарядов, начинается восстановление разрушенных городов и сел, создание инфраструктуры. При этом было решено отдать предпочтение проектам ”Умная деревня“, ”Умный город". Абсолютное большинство вынужденных переселенцев, покинувших родные края, намерены вернуться на постоянное место жительства. Процесс возвращения, который будет осуществляться по принципу добровольности, начнется после обеспечения безопасности и достойных условий жизни в этих районах.

Ровшан Рзаев отметил, что были сделаны обращения для оказания давления на Армению с целью предоставления карты заминированных территорий. По его словам, отказ в выдаче карты приводит к затягиванию процесса возвращения вынужденных переселенцев, а также к потере жизни граждан, выполняющих служебный долг, работающих на этих территориях, в том числе некоторых вынужденных переселенцев, спешащих вернуться на родину. Было отмечено, что два журналиста и один государственный служащий погибли несколько дней назад при исполнении своих служебных обязанностей на территории Кельбаджарского района в результате взрыва мины, когда-то заложенной армянской стороной. Все трое являются детьми семей, покинувших свою родину в результате этнической дискриминации и оккупационной политики Армении.

Руководитель группы содействия сотрудничеству Сейма Латвии с азербайджанским парламентом Роман Наудиньш выразил удовлетворение визитом. Он отметил, что Латвия всегда демонстрировала поддержку Азербайджану.