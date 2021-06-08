ПО «Азеригаз» ускоренными темпами продолжает работы по обновлению газопроводов, эксплуатация которых длилась много лет, сообщили haqqin.az в пресс-службе объединения.

Подземная газовая линия, проложенная в городе Шеки 47 лет назад по стальной трубе и подвергшаяся коррозии, заменяется новой полиэтиленовой трубой ремонтно-строительным управлением объединения. После того как будет готова новая газовая линия протяженностью шесть километров в направлении проспекта Расулзаде, газоснабжение пяти тысяч абонентов будет улучшено. Из-за большого объема работ на территорию привлечено большое количество машин и механизмов.

Отметим, что широкомасштабные работы по улучшению газоснабжения потребителей, реконструкции газопроводов и оборудования в населенных пунктах республики будут продолжены и в дальнейшем.