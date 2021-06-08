По инициативе депутата Милли Меджлиса Камала Джафарова и при поддержке Коллегии адвокатов Азербайджана для семей шехидов и ветеранов из Сабирабада был реализован проект “Бесплатная юридическая помощь”.

На встрече были рассмотрены 62 обращения 58 ветеранов, даны устные и письменные юридические консультации, а также составлены письменные заявления для обращения в суды по личным вопросам некоторых ветеранов. Кроме того, заявления и жалобы семей шехидов и ветеранов были взяты под контроль и приняты к производству.

Как сообщает haqqin.az, c соответствующим заявлением Камал Джафаров выступил на вчерашнем заседании Милли Меджлиса. Депутат также выразил благодарность председателю Коллегии адвокатов Анару Багирову.

"Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров заявил по телефону, что любое обращение депутатов, касающееся семей шехидов и ветеранов, будет положительно рассмотрено. Выражаю ему благодарность за активную позицию. Это еще раз показывает, что Коллегия адвокатов одна из самых активно реформируемых структур в стране. Еще раз выражаю особую благодарность Шахмару Мамедову, а также Фуаду Ширинову, Аразу Гасанову, Фаику Дуньямалиеву, Парвизу Мусаеву и Мехману Исмаилову", - сказал депутат.