Синоптики рассказали, какой будет погода завтра

В четверг, 10 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове будет в основном без осадков. Прогнозируется северный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 15-20, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 40-45%.

10 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, местами интенсивные, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем 14-19 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 10 июня на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.