Кочиян убил двух судебных приставов в Адлере

Мужчина, открывший стрельбу по судебным приставам в Адлере, задержан сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, убитые приставы - 35-летний Андроник Макивасян и 36-летний Альберт Азязян - приехали к мужчине с судебным постановлением по вопросу его выселения. Дом был предназначен под снос. Однако мужчина встретил их с оружием и открыл стрельбу.

По словам источника в российских правоохранительных органах, мужчина сам сдался полиции.

Его личность установлена. "Это Вартан Кочиян, местный житель", - сказал собеседник ТАСС. В производстве приставов находились материалы о выселении Кочияна из дома. Решение было принято судом, мужчина с ним был не согласен.

В российском МВД подтвердили информацию о задержании подозреваемого в убийстве двух приставов. "Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть", - сообщили в управлении.