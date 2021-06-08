Как сообщили в МИД Азербайджана, Филип Рикер назвал Азербайджан сильным партнером США, и что Вашингтон придает большое значение двусторонним отношениям.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопроса Европы и Евразии Филипом Рикером.

«Рикер положительно оценил достигнутые соглашения между Азербайджаном и Арменией по прекращению военных действий. В то же время он выразил обеспокоенность последними событиями в регионе, в частности напряженностью на границе двух стран», - отмечает МИД.

Рикер также выразил сожаление по поводу недавней гибели азербайджанских журналистов и чиновника в результате разрыва мины. Он подчеркнул желание США помочь разрешить существующую напряженность, сославшись на усилия США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

В свою очередь, Байрамов проинформировал представителя Госдепа о постконфликтной ситуации в регионе, незаинтересованности Азербайджана в обострении ситуации, предпринятых Баку шагах по реализации трехсторонних заявлений, а также о безответственном поведении Армении, отказе предоставить информацию о минных картах, отправке армянских диверсантов на территорию Азербайджана с целью установки мин.