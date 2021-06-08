Жозе Моуринью: «После такой драматичной гонки в Баку…»

Знаменитый футбольный специалист, главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью упомянул в своем Инстаграме гонку «Формулы-1» в Баку, которая состоялась в минувшее воскресенье и вновь получилась очень зрелищной.

«После такой драматичной гонки в Баку мне нужны ответы и уроки, - написал Моуринью. - Поэтому я приехал встретиться с номером 1 – Стефано Доменикали (генеральный менеджер «Формулы-1» - ред.) в впечатляющем офисе «Ф-1» в Лондоне».

Напомним, после невероятной развязки в концовке Гран-при Азербайджана победу в Баку одержал мексиканец Серхио Перес из команды «Ред Булл».