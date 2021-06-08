С целью выявления и оценки успехов талантливых учеников Минобразования Азербайджана проводит активную работу по подготовке учащихся к международным олимпиадам. Для участия в международных олимпиадах у азербайджанских школьников должна быть определенная база, поэтому по инициативе Минобразования в Баку и Сумгаите были созданы Центры подготовки школьников для участия в международных олимпиадах, где учащихся углубленно обучают физике, математике, химии, биологии и информатике.

В Азербайджане проводятся целенаправленные реформы в сфере образования, раскрывающие таланты и способности учащихся с раннего возраста, а также стимулирующие их интеллектуальный и творческий потенциал. Для талантливых учеников создаются все необходимые условия с целью развития их способностей, ведь именно эти молодые люди в дальнейшем будут играть роль в развитии Азербайджана.

Отметим, что труд учителей и учеников не проходит даром, и азербайджанские школьники как из Баку, так и регионов ежегодно побеждают в различных олимпиадах. К примеру, в 2020 году на международных олимпиадах наши школьники завоевали 63 медали, из которых 6 – золотые, 16 – серебряные и 43 – бронзовые.

Несмотря на пандемию и связанные с ней трудности, и в 2021 календарном году азербайджанским ученикам также есть чем похвалиться. Они уже успели завоевать 23 медали, из которых 3 – золотые, 9 – серебряные и 11 – бронзовые.

Как выбирают талантливых детей?

Так как же все-таки из такого числа учеников понять, кто же тот самый? Для этого Минобразования ежегодно проводит предметные республиканские олимпиады, потому что развитие учеников именно с ранних лет дает им больше возможностей в будущем. Для подготовки к международным олимпиадам отбираются учащиеся двух возрастных категорий - 7-8-х и 9-11-х классов. Расходы на подготовку школьников и их участие в олимпиадах берет на себя Министерство образования, даря ученикам путевку в светлое будущее.

Готовить учеников к международным конкурсам нелегко, так как на них наши ученики соревнуются с сильнейшими сверстниками со всего мира и должны быть не только хорошо подготовлены, но и отвечать требованиям этих мероприятий. Поэтому готовят их высокопрофессиональные учителя со всей республики. Часто к процессу подготовки к олимпиадам привлекаются преподаватели вузов, им помогают азербайджанские докторанты и профессора, проживающие за рубежом, которые некогда сами становились победителями международных олимпиад.

Как заявляют сами победители, знания и опыт, полученные во время подготовки, бесценны в будущей жизни и карьере, так как помогают оперативно и эффективно решать любые вопросы, находя выход из различных ситуаций. Однако это далеко не все привилегии, ведь победителям олимпиад открываются двери в ведущие университеты мира. Призеров международных олимпиад приглашают учиться в лучшие вузы, а в дальнейшем строить карьеру во всемирно известных компаниях.

А самое главное - получить счастливый билет может каждый ученик, ведь от него требуется совсем немного - всего лишь усердно учиться.