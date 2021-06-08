У сообщника давшего пощечину Макрону мужчины нашли Mein Kampf

Французская полиция обнаружила экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") и оружие в ходе обыска у одного из подозреваемых по делу о нападении на президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Мы обнаружили оружие и экземпляр Mein Kampf во время обысков в доме второго подозреваемого, который вел видеосъемку во время нападения его сообщника на Макрона", - приводит ТАСС слова источника. Он не уточнил, о каком типе оружия идет речь.

Во вторник во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно ударил его по лицу. Охрана отвела главу государства на безопасное расстояние и задержала нападавшего и его сообщника. Они находятся под стражей. Им может грозить до трех лет лишения свободы и штраф в €45 тыс.