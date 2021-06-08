В Лянкяране задержан наркоторговец
Жителя Лянкярана задержали с партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники регионального отделения Главного управления по борьбе с наркотиками в южном регионе на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате операции был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств ранее судимый житель Лянкярана А.Акперов. При осмотре двора его дома было обнаружено и изъято более 661 грамма наркотических средств - героина, опия и гашишной смолы.
По факту проводится расследование.