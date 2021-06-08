Азербайджанская таможня, избранная ВТО

Отметим, что в настоящее время Европейский регион ВТО, в котором представлены самые развитые страны мира, возглавляет Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, в конференции приняли участие Генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия, председатель Совета ВТО Ахмед Аль Халифа, заместитель генерального секретаря ВТО Рикардо Тревино Чапа, а также руководители таможенных служб 53 государств-членов Европейского региона организации.

Выступая на конференции, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев выразил надежду на то, что на конференции будут обсуждены вопросы, имеющие важное значение для региона, будут приняты важные решения для укрепления международного сотрудничества и дальнейшего развития таможни.

Подчеркнув, что Азербайджанская таможня успешно развивается и в период пандемии, председатель Госкомтаможни рассказал о проектах, основанных на информационных технологиях, развитии международной торговли, шагах, предпринимаемых в борьбе с контрабандой, в частности, незаконным оборотом наркотиков. Было отмечено, что в текущем году было выявлено и изъято из оборота более тонны наркотических средств, что является важным вкладом в охрану здоровья общества.

Глава Госкомтаможни отметил, что историческая победа Азербайджана под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне имеет важное значение с точки зрения восстановления и сохранения мира, укрепления регионального сотрудничества и интеграции, развития транзитных коридоров.

Сафар Мехтиев также проинформировал участников конференции о работе, проделанной Государственным таможенным комитетом Азербайджана в период председательства в Европейском регионе, после конференции руководителей таможенных служб Европейского региона 20 ноября 2020 года и выразил уверенность в том, что на конференции будут проведены деловые, плодотворные обсуждения.

В свою очередь, генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия рассказал о плодотворной деятельности таможенной службы Азербайджана в период председательства в Европейском регионе. Он отметил, что одним из основных вопросов для таможни является обеспечение непрерывности торгово-цепочки поставок. По его словам, в период пандемии таможенные органы успешно действовали в этой сфере.

Генеральный секретарь ВТО также рассказал о важности применения информационных технологий, дальнейшего развития системы гармонизации, а также высказал свое мнение о направлениях будущей деятельности организации.

Председатель совета ВТО Ахмед Аль Халифа выразил признательность Сафару Мехтиеву за предложения и инициативы, выдвинутые в период председательства Государственного таможенного комитета в Европейском регионе, а также выступил с докладом об увеличении финансовых возможностей организации, мерах, которые необходимо предпринять в этом направлении.

Отметим, что в рамках конференции Восточной группой Европейского региона Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики за эффективную деятельность в период председательства Азербайджанской Республики в Европейском регионе была выдвинута кандидатура в политическую комиссию европейского региона, и азербайджанская таможенная служба единогласно была избрана членом политической комиссии на 2021-2023 годы.

В рамках конференции, за эффективную деятельность в период председательствования в Европейском регионе, кандидатура Госкомтаможни Азербайджана была выдвинута в Политическую комиссию ВТО. Кандидатура была поддержана единогласно и Государственный таможенный комитет Азербайджана был избран членом Политической комиссии на 2021-2023 гг.