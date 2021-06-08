Беспилотник впервые в истории заправил истребитель

Беспилотный летательный аппарат впервые в истории провел воздушную дозаправку самолета, сообщает The Drive.

Заправка прототипом беспилотника MQ-25 Stingray истребителя F/A-18F Super Hornet Военно-морских сил (ВМС) США состоялась в небе над штатом Иллинойс. В воздухе БПЛА находился около 4,5 часа. Всего самолет от беспилотника получил примерно 150 килограммов топлива, пишет Лента.ру.

The Drive отмечает, что первым MQ-25 Stingray должен получить авианосец George Bush типа Nimitz. Кроме дозаправки подобные БПЛА планируется использовать в разведке. Всего ВМС США планирует получить 72 единицы MQ-25 Stingray. Поставки первых беспилотников должны начаться до 2025 года.