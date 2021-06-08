Насиминский районный суд оставил в силе решение, согласно которому проживающий в Молдове гражданин Великобритании, известный бизнесмен Альмари Ваэль Сулейман имеет право видеться со своей дочерью, которую незаконно вывезли в Баку.

Ранее haqqin.az писал, что проживающий в Молдове гражданин Великобритании, известный бизнесмен Альмари Ваэль Сулейман (Almaree Wael Sulaiman) обратился в Насиминский районный суд Баку с иском об обеспечении реализации родительских прав в отношении гражданки Республики Молдова Гасан (Лунгу) Николаи Екатерины, которая сбежала с депутатом Милли Меджлиса Рамилем Гасановым и вышла за него замуж.

Ходатайство истца было удовлетворено, и в соответствии с решением суда ему разрешено как минимум два часа в неделю видеться со своей 7-летней дочерью Альмари Маликой.

Как стало известно haqqin.az, сегодня бизнесмен вместе с судисполнителями снова попытался добиться встречи со своей дочерью, но депутат Рамиль Гасанов не допустил этого.

В беседе с корреспондентом haqqin.az адвокат бизнесмена Анвар Амиралиев заявил, что его подзащитный продолжит добиваться исполнения решения суда и встречи со своей дочерью. Бизнесмен уже отменил свои деловые встречи в Великобритании, Литве, других европейских странах и не намерен покидать Азербайджан, пока не добьется справедливости.