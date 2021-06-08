Ильхам Алиев выделил деньги на субартезианские скважины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 июня подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению орошения посевных площадей и обеспечению потребностей в питьевой воде в Хачмазском, Губинском, Гусарском и Шабранском районах.

В соответствии с распоряжением, в целях проектирования и бурения 13 субартезианских скважин для улучшения орошения посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 13 населенных пунктах Хачмазского, Губинского, Гусарского и Шабранского районов с населением 17 346 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 «Распределение средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяется 910 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.