В Азербайджане за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 239 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 334 917 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 327 626 человек благополучно прошли лечение, 4948 пациентов клиник скончались.

Лечение 2343 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране был проведен 3 589 231 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8158 - за минувшие сутки.