Африканцев кололи водой вместо вакцины от коронавируса

Медики в Кении вводили местным жителям воду вместо вакцины от коронавируса и требовали за это деньги. Об этом сообщает издание Vice.

Уточняется, что жители африканской страны имеют право на бесплатную прививку препаратом шведско-британской компании AstraZeneca. Вакцинация проходит в специальных медицинских центрах, аккредитованных правительством. Однако на фоне нехватки препарата некоторые врачи стали предлагать кенийцам вакцину за деньги, а после колоть вместо нее воду.

Министр здравоохранения призвал граждан не платить за вакцинацию и дождаться бесплатного препарата. По словам чиновника, власти уже приступили к расследованию подобных случаев мошенничества и возбудили уголовное дело.