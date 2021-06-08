Инара Рафикгызы, собкор 17:29

Одна из жертв беспрецедентных мошеннических махинаций строительных компаний - жительница Баку Шовгия Алиева, на попечении которой больной сын и малолетние внуки. Долгие годы ей приходится обивать пороги различных инстанций, подавать иски в суд, чтобы не оказаться с семьей на улице. Но точку в дикой даже для Баку квартирной истории чиновники ставить не собираются. Обратившись за помощью в редакцию haqqın.az, Шовгия Алиева рассказала о случившемcя с ней. В далеком 2012 году, намереваясь улучшить квартирные условия своей большой семьи, она стала искать более просторное жилье по приемлемой цене. Одним из предложений маклера и стала квартира площадью 85,5 кв.м в многоэтажке, возведенной в Хатаинском районе ООО «Азизбек-КМ». Квартира понравилась, Алиева ее купила и уже и почти десять проживает в ней со своей семьей. И все эти десять лет управляющая компания и местные власти грозятся выселить ее со всеми домочадцами, поскольку у квадратных метров оказался еще один владелец.

А ведь, казалось бы, прежде чем решиться на покупку Шовгия ханум встретилась с Фуадом Мирзаевым, учредителем ООО «Азизибек-КМ», руководившем строительством дома. Обо всем расспросила и проверила все возможные документы. И по этим документам квартира, как говорится, была «чистая», никаких претендентов на нее не наблюдалось. Так что Алиева со спокойно душой передала деньги и, получив после оформления документов на право владения, ключи приступила к ремонту нового жилья. Однако через некоторое время ей позвонил один из нанятых мастеров и сообщил, что из Уджарского района приехал некто Акиф Абузеров и заявляет, что квартира принадлежит ему. Алиева вновь отправилась в офис стройкомпании, и Ф.Мирзоев вновь клятвенно заверил ее, что повода для беспокойства нет, произошла «небольшая накладка» и внесенные за квартиру деньги Абузерову немедленно вернут. Между тем выяснилось, что прибывший из Уджара еще в 2007 году внес предоплату за эту квартиру какому-то неведомому МТК «Эталон-Иншаат», но сразу переезжать не собирался. И вот теперь, спустя пять лет, решил заняться новым жильем. Однако за это время «Эталон-Иншаат» отстранили от строительства и заканчивало его уже «Азизбек-КМ». Хотя вроде бы A.Абузеров передал главе этого ООО Мирзаеву причитающуюся часть денег за квартиру, стройбарон, тем не менее, продал ее Шовгие Алиевой... Как выяснилось в дальнейшем, «двойными владельцами» квартир в этом доме оказались не только Алиева с Абузеровым. В ловушку мошенников угодили и другие покупатели - учредитель «Азизбек-КМ» Фуад Мирзаев и директор ООО Акиф Багиров обманным путем с помощью фиктивных документов продали 18 квартир и два нежилых помещения в строящемся жилом доме по два раза. В общей сложности они присвоили таким образом 1 миллион 43 тысячи 584 маната.