Фуад Мирзаев отмыл деньги и умер в тюрьме, а Шовгию Алиеву выселяют из ее квартиры... еще одна бакинская драма
Одна из жертв беспрецедентных мошеннических махинаций строительных компаний - жительница Баку Шовгия Алиева, на попечении которой больной сын и малолетние внуки. Долгие годы ей приходится обивать пороги различных инстанций, подавать иски в суд, чтобы не оказаться с семьей на улице. Но точку в дикой даже для Баку квартирной истории чиновники ставить не собираются.
Обратившись за помощью в редакцию haqqın.az, Шовгия Алиева рассказала о случившемcя с ней. В далеком 2012 году, намереваясь улучшить квартирные условия своей большой семьи, она стала искать более просторное жилье по приемлемой цене. Одним из предложений маклера и стала квартира площадью 85,5 кв.м в многоэтажке, возведенной в Хатаинском районе ООО «Азизбек-КМ». Квартира понравилась, Алиева ее купила и уже и почти десять проживает в ней со своей семьей. И все эти десять лет управляющая компания и местные власти грозятся выселить ее со всеми домочадцами, поскольку у квадратных метров оказался еще один владелец.
А ведь, казалось бы, прежде чем решиться на покупку Шовгия ханум встретилась с Фуадом Мирзаевым, учредителем ООО «Азизибек-КМ», руководившем строительством дома. Обо всем расспросила и проверила все возможные документы. И по этим документам квартира, как говорится, была «чистая», никаких претендентов на нее не наблюдалось. Так что Алиева со спокойно душой передала деньги и, получив после оформления документов на право владения, ключи приступила к ремонту нового жилья.
Однако через некоторое время ей позвонил один из нанятых мастеров и сообщил, что из Уджарского района приехал некто Акиф Абузеров и заявляет, что квартира принадлежит ему.
Алиева вновь отправилась в офис стройкомпании, и Ф.Мирзоев вновь клятвенно заверил ее, что повода для беспокойства нет, произошла «небольшая накладка» и внесенные за квартиру деньги Абузерову немедленно вернут. Между тем выяснилось, что прибывший из Уджара еще в 2007 году внес предоплату за эту квартиру какому-то неведомому МТК «Эталон-Иншаат», но сразу переезжать не собирался. И вот теперь, спустя пять лет, решил заняться новым жильем. Однако за это время «Эталон-Иншаат» отстранили от строительства и заканчивало его уже «Азизбек-КМ». Хотя вроде бы A.Абузеров передал главе этого ООО Мирзаеву причитающуюся часть денег за квартиру, стройбарон, тем не менее, продал ее Шовгие Алиевой...
Как выяснилось в дальнейшем, «двойными владельцами» квартир в этом доме оказались не только Алиева с Абузеровым. В ловушку мошенников угодили и другие покупатели - учредитель «Азизбек-КМ» Фуад Мирзаев и директор ООО Акиф Багиров обманным путем с помощью фиктивных документов продали 18 квартир и два нежилых помещения в строящемся жилом доме по два раза. В общей сложности они присвоили таким образом 1 миллион 43 тысячи 584 маната.
Возмездие, однако, настигло махинаторов, и семь лет назад они предстали перед судом по обвинению в мошенничестве. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 января 2014 года Ф.Мирзаев и А.Багиров были приговорены к восьми годам лишения свободы каждый. А потом основатель ООО «Азизбек-КМ» Фуад Мирзаев скончался во время отбывания наказания.
Одним словом, осужденный, а впоследствии умерший в тюрьме Ф.Мирзаев не смог вернуть денег А.Абузерову и так и не решил спорный жилищный вопрос Ш.Алиевой. С того дня Ш.Алиева обращается во все соответствующие структуры, чтобы ее признали законной хозяйкой квартиры. Правда, суд признал ее потерпевшей, но, тем не менее, новые управленцы здания в покое не оставляют. Дело в том, что Абузеров не может вернуть свои деньги, а потому требует или квартиру, или полный возврат суммы.
«Я потерпевшая, что признал суд, но в настоящее время без предъявления каких-либо документов от меня требуют, чтобы я освободила свою, мной отремонтированную и обжитую квартиру и заключила договор с кооперативом «Кристал Абшерон» на жилую площадь в 36,6 кв.м во вновь строящемся здании. Наверняка снова обманывают. Мою семью выбрасывают на улицу вместе с двумя малолетними внуками, больным сыном, невесткой и дочерью», - возмущается Ш.Алиева.
В исполнительном листе, выданном Бакинским судом по тяжким преступлениям, указано, что возврат имущества пайщиков их истинным владельцам должен быть поручен Хатаинскому районному исполнительному управлению и ООО «Азизбек-КМ». Копия приговора направлена для исполнения в Хатаинский районный исполнительный отдел, но на этот документ ни управляющая компания, ни ИВ района внимания обращать не желают.
По словам Ш.Алиевой, сотрудниками отдела исполнения и пробации Хатаинского района и ООО «Азизбек-КМ» приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям от 24 ноября 2014 года и исполнительный лист от 5 июня 2015 года были куда-то запрятаны, словно их и не было. А потому было предпринято еще одно судебное разбирательство, уже 7 сентября 2018 года, которое предписывает взыскать с ООО «Азизбек–КМ» 45 тысяч 860 долларов США в пользу Абузерова, а за моральный ущерб Ш.Алиевой выплатить 5 тысяч манатов.
Однако этим же решением Абузеров за проведенные в квартире ремонтные работы должен выплатить Алиевой 14 тысяч 548 манатов, и при этом женщина должна освободить спорную квартиру.
Как понять эту судебно-чиновничью абракадабру? Где здесь логика? Почему человек, почти 10 лет проживший вместе со своей большой семьей в квартире, честно-благородно заплативший за нее компании-застройщику, потративший силы и средства на ремонт, должен быть выселен?
Понятно, что А.Абузеров тоже потерпевшая сторона и деньги ему должны вернуть, но ведь он несколько лет квартирой не интересовался, что говорит о том, что ему есть где жить. А вот Шовгия Алиева, с детьми и внуками, как весьма «гуманно» постановили судьи и чиновники, должна отправиться на улицу…