Огонь подступил к Иерусалиму

В окрестностях Иерусалима вспыхнули два крупных лесных пожара. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Возгорание началось около городов Неве-Илан и Абу-Гош. Отмечается, что экстренным службам пока не удалось остановить распространение огня. На месте происшествия работают более 70 бригад спасателей, два вертолета и десять пожарных самолетов. Причины пожаров пока не установлены.

По данным издания, пожары вплотную подступили к жилым поселениям. На данный момент в регионе идет эвакуация людей. Полиция временно приостановила железнодорожное сообщение в Иерусалиме между аэропортом имени Бен-Гуриона и станцией «Ицхак Навон». Службы безопасности также перекрыли несколько дорог и транспортных развязок в зоне возгораний.