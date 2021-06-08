После четырех подряд ничьих на турнире по классическим шахматам из серии Grand Chess Tour, который проходит сейчас в Бухаресте, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов подвергся критике по поводу того, что в трех из четырех проведенных партий не было даже видимости борьбы и они завершились скучной ничьей.

Отвечая на это, Теймур заявил следующее:

«У меня тяжелый график - очень много турниров, - цитирует его Chess-news.ru. - До пандемии я играл лишь в нескольких турнирах за год, сейчас же каждый месяц какое-нибудь соревнование, это очень выматывает (Раджабов имеет в виду турниры по интернету - ред).

Конечно, мне самому не нравятся подобные ничьи. Но шахматы - такая игра, где ты должен постоянно работать над своим репертуаром, находить идеи, особенно на высшем уровне. Когда идей нет, а ты просто накручиваешь себя: «надо играть, надо играть», это плачевно заканчивается.

Критика меня никак не задевает, мне совершенно все равно, что обо мне говорят. В моей биографии много красивых и насыщенных партий, которые нравились публике, но после которых мне сообщали, что меня не приглашают на турнир, потому что у меня недостаточно высокий рейтинг. Поэтому то, что я иногда делаю - это профессиональное: когда ты играешь с лучшими шахматистами мира и у тебя нет конкретных идей, как бороться за перевес, слишком рискованно играть просто ради того, чтобы играть. Ну а в этом турнире я еще чувствую себя уставшим. Посмотрим, может, мне удастся накопить энергию для следующих туров, чтобы играть более агрессивно. В принципе, мой стиль располагает к этому...».