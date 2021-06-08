Теймур Раджабов ответил на критику и... снова сыграл вничью «Нравится вам это или нет, но я - часть шахматной истории!»
После четырех подряд ничьих на турнире по классическим шахматам из серии Grand Chess Tour, который проходит сейчас в Бухаресте, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов подвергся критике по поводу того, что в трех из четырех проведенных партий не было даже видимости борьбы и они завершились скучной ничьей.
Отвечая на это, Теймур заявил следующее:
«У меня тяжелый график - очень много турниров, - цитирует его Chess-news.ru. - До пандемии я играл лишь в нескольких турнирах за год, сейчас же каждый месяц какое-нибудь соревнование, это очень выматывает (Раджабов имеет в виду турниры по интернету - ред).
Конечно, мне самому не нравятся подобные ничьи. Но шахматы - такая игра, где ты должен постоянно работать над своим репертуаром, находить идеи, особенно на высшем уровне. Когда идей нет, а ты просто накручиваешь себя: «надо играть, надо играть», это плачевно заканчивается.
Критика меня никак не задевает, мне совершенно все равно, что обо мне говорят. В моей биографии много красивых и насыщенных партий, которые нравились публике, но после которых мне сообщали, что меня не приглашают на турнир, потому что у меня недостаточно высокий рейтинг. Поэтому то, что я иногда делаю - это профессиональное: когда ты играешь с лучшими шахматистами мира и у тебя нет конкретных идей, как бороться за перевес, слишком рискованно играть просто ради того, чтобы играть. Ну а в этом турнире я еще чувствую себя уставшим. Посмотрим, может, мне удастся накопить энергию для следующих туров, чтобы играть более агрессивно. В принципе, мой стиль располагает к этому...».
Тема обсуждалась и в твиттере Раджабова:
«Возможно, я вам не нравлюсь. Если честно, мне все равно. Но каждый шахматист и тот, кто любит шахматы, - мне друг. Не забывайте об этом! Нравится вам это или нет, но я - часть шахматной истории!», - написал Теймур.
Последнему предложению удивился даже генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский, который вот так отреагировал на твит нашего шахматиста:
«Последним игроком, заявившим, что он является частью истории, был Стейниц (Вильгельм Стейниц – первый официальный чемпион мира по шахматам – ред). С тех пор шахматисты обычно ждут, пока другие признают это…», - подметил уроженец Баку.
Тем временем в Бухаресте сегодня играется 5-й тур. Раджабов играл белыми фигурами с россиянином Александром Грищуком и вновь заключил мир. Шахрияр Мамедъяров черными противостоит румыну Константину Лупулеску. Шахрияр также все свои предыдущие партии завершил вничью.
В первых трех турах Раджабов играл с американцем Фабиано Каруаной, голландцем Анишем Гири и французом Максимом Вашье-Лягравом. А Мамедъяров встречался с представителем США Уэсли Со, россиянином Александром Грищуком и румыном Богданом Даниэлем Дяком. В 4-м туре Теймур и Шахрияр сыграли вничью в очной партии.
10 участников играют в один круг. Турнир завершится 15 июня. Призовой фонд соревнования в Бухаресте – 325 тысяч долларов.
Grand Chess Tour будет состоять из пяти турниров. Три следующих соревнования будут по рапиду и блицу – в Париже (16-23 июня), Загребе (5-12 июля) и Сент-Луисе (9-16 августа). А последний турнир, который также пройдет в Сент-Луисе с 16 по 28 августа, - по классическим шахматам.
В турнирах по рапиду и блицу призовой фонд будет равен 150 тысячам. Кроме того, еще 175 тысяч долларов поделят в качестве призовых между тремя лучшими шахматистами по итогам общего зачета Grand Chess Tour.