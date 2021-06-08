Ранее Пашинян заявил, что Саргсян проиграл украденные у армии деньги в казино Монте-Карло. В ответ Саргсян потребовал в течение 24 часов представить доказательства, пригрозив в противном случае опубликовать компромат на Пашиняна.

Экс-президент Армении Серж Саргсян на встрече с избирателями обнародовал запись, компрометирующую и.о. премьера Никола Пашиняна. Об этом со ссылкой на заместителя председателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна сообщили армянские СМИ.

Указанный срок истек, и Саргсян обнародовал запись, из которой становится ясно, что Пашинян намеренно сорвал переговорный процесс по Карабаху, спровоцировал войну, обвиняет Россию в развязывании апрельской эскалации в 2016 году.

"В вопросах, представляющих государственную важность для Армении, Никол прикидывается дурачком, и из-за его дури жизнью поплатились 5 тысяч человек. Да, это еще и международный скандал", – написал заместитель Саргсяна на своей страницу в фейсбуке.

Самой записи пока нет. Ашотян обещает в скором времени выложить соответствующий видеоматериал.