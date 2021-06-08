Москва и Анкара высоко оценили работу совместного центра в Карабахе

Россия и Турция на консультациях министерств иностранных дел обсудили ситуацию в Сирии, Нагорном Карабах е, палестино-израильское урегулирование и Украину. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ по итогам прошедшей накануне беседы.

"Был предметно рассмотрен комплекс вопросов международного содействия разрешению сирийского, нагорно-карабахского, палестино-израильского и других региональных кризисов, политические аспекты их урегулирования на основе международных норм и соответствующих резолюций СБ ООН", - указали в российском МИД.

Дипломаты РФ и Турции дали высокую оценку работе российско-турецкого мониторингового центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Дана высокая оценка деятельности российско-турецкого Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Условлено продолжать работу над разблокированием экономических и транспортных связей в Закавказье", - говорится в сообщении МИД РФ.