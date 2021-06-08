В мире обсуждают сильно похудевшего Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын резко и сильно похудел, чем вызвал волну слухов об ухудшении своего здоровья. Он появился на публике после своего почти месячного отсутствия значительно стройнее, пишет The Guardian.

Отмечается, что с 2011 года Ким Чен Ын начал прибавлять в среднем шесть-семь килограммов в год и к 2020 году весил уже почти 140 килограммов.

А журналисты издания NK News проанализировали последние снимки главы КНДР. На кадрах видно, что за свое месячное отсутствие Ким Чен Ын существенно потерял в весе. Особое внимание авторы издания уделили часам северокорейского вождя: их ремешок был застегнут на несколько делений туже, чем ранее.

С чем связаны перемены во внешнем виде Ким Чен Ына пока не ясно. Возможно, это свидетельствует о его заболевании, а возможно - переходе на здоровый образ жизни.