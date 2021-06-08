Шаги, предпринимаемые в направлении усиления пенсионного обеспечения, также приводят к увеличению средств, выплачиваемых в этом направлении.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, в январе-мае 2021 года пенсионерам выплачено 1 миллиард 958 миллионов 600 тысяч манатов, что на 84,1 миллиона манатов или на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, как и продолжение динамики роста пенсий, с начала текущего года так и страховая часть пенсий была увеличена на 11,4% с индексацией и охватила 1,14 миллиона пенсионеров. Также в результате исследований было установлено, что пенсии 12 809 человек были начислены в размере ниже предусмотренного законодательством, и пенсии этих лиц были увеличены.

В продолжение функционирования автоматизированной системы назначения пенсий за последние пять месяцев 12,6 тысячам человек были назначены пенсии в электронном виде.