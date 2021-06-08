Эрдоган рассказал, чего ждет Турция от НАТО

Турция – важный член НАТО, который в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках Североатлантического альянса. Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

По его словам, единственным ожиданием Анкары от партнеров по блоку НАТО является уважение позиции Турции, в особенности в контексте процессов, которые протекают в регионе.

«Наши партнеры по НАТО должны уважать суверенные права Турции и учитывать позицию Анкары в вопросах безопасности», - подчеркнул турецкий лидер.

Глава турецкого государства отметил далее, что противники Турции предпринимают все возможные шаги для того, чтобы ввергнуть страну в полосу хаоса и политического кризиса. По словам Эрдогана, частью этой политики являются нападки на турок и мусульман за пределами Турции.