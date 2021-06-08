Ударивший Макрона заявил о спонтанности своего поступка

Нанесший удар президенту Франции Эммануэлю Макрону мужчина сообщил, что не планировал бить главу государства, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Соответствующее заявление мужчина сделал в ходе допроса, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

По этим данным, содержание под стражей двух задержанных после нападения на Макрона решили продлить.

Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром. После были задержаны два человека.