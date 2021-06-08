Министр Варанк: Весь мир будет говорить о турецких беспилотниках
Турция - одна из немногих стран, вкладывающих инвестиции в производство и развитие технологий боевых беспилотников. Когда Турция выведет свои БПЛА на мировой рынок, несомненно, весь мир будет говорить не о F-35, а о турецких беспилотниках. Как сообщает «Анадолу», об этом заявил министр промышленности и технологий Мустафа Варанк на выставке производительности и технологий в ATO Congresium.
«Десять лет назад мы из кожи вон лезли, чтобы импортировать БПЛА в страну, зависели от настроения других, когда возникала необходимость в ремонте и техобслуживании. Сегодня же разработанные турецкими инженерами БПЛА готовятся совершать полеты в небе над Европой. Раньше мы с завистью наблюдали за развитием технологий в других странах. Сегодня мы планируем запустить миссию на Луну, проводим космические исследования, производим собственные технологии. Проект отечественного турецкого автомобиля напишет новую историю успеха Турции», - сказал Варанк.
Министр подчеркнул важность вклада инвестиций в нужное время в нужные технологии.
«Сегодня мировая общественность обсуждает технологии турецких БПЛА. У меня часто спрашивают, что я думаю о F-35. Это действительно очень успешный проект, но мы разрабатываем вместе с TUSAŞ аналог – первый национальный военный самолет. Кроме того, Турция - одна из немногих стран, вкладывающих инвестиции в производство и развитие технологий ударных беспилотников. Когда Турция выведет свои БПЛА на мировой рынок, будьте уверены, весь мир будет говорить не о F-35, а о турецких беспилотниках. Все это становится возможным не только благодаря вложенным инвестициям, бюджету, финансовым возможностям страны. Важен человеческий капитал, которому мы придаем огромное значение», - сказал Варанк.