Назван лучший в мире город для жизни

Новозеландский Окленд получил титул лучшего города мира по уровню качества жизни и возглавил рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit. Доклад Global Liveability Index 2021 был представлен в среду компанией EIU.

Крупнейший город Новой Зеландии превзошел Осаку и Аделаиду в рейтинге из 140 лучших городов планеты. Специалисты оценивали и сравнивали уровень качества жизни в городах мира по нескольким показателям: стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура, передает ТАСС.

Окленд получил 96 баллов – на 1,8 балла больше, чем Осака (Япония). Последующие места заняли Аделаида (Австралия) с 94 баллами, Веллингтон (Новая Зеландия) и Токио (Япония) – 93,7 балла и Перт (Австралия) – 93,3 балла.

Также в первые десять лучших городов мира вошли швейцарские Цюрих и Женева, оказавшиеся на седьмом и восьмом местах соответственно, австралийские Мельбурн, опустившийся со второго на девятое место, и Брисбен, замкнувший десятку лидеров.

Последнее место в списке занял Дамаск (Сирия), перед ним разместились Лагос (Нигерия), Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея) и Дакка (Бангладеш).