Баку наказал Арустамяна за скотство правда Уткина

Айдын Керимов, автор haqqin.az

Азербайджанская футбольная федерация, воспользовавшись своим мандатом, заблокировала аккредитацию российского спортивного комментатора Нобеля Арустамяна на предстоящий чемпионат Европы по футболу. Как известно, и в Баку пройдут матчи европейского футбола - главного спортивного события континента. Но, как это бывает на всех праздниках, этот праздник омрачен для Арустамяна. И по его вине.

Аккредитация принимается путем консенсусного решения. Хотя Нобель Арустамян собирал чемоданы в дорогу в Нидерланды, а не в родной Баку.

Уткин сзади, Арустамян впереди

Нобель родом из Баку. После армяно-азербайджанского конфликта переехал с семьей в Россию, но почему-то, как и большинство представителей армянского народа, был убежден в справедливости развязанной против Азербайджана беспощадной войны. К тому же спортивный комментатор вроде бы человек вне политики, но почему-то неоднократно посещал оккупационную зону в Карабахе.

Все действующие и сошедшие с политического Олимпа политики Армении, анализируя истоки и причины поражения своей страны в войне с Азербайджаном, отдают должное реализованной Баку жесткой и непримиримой политико-дипломатической линии в международной борьбе за Карабах. Власти Азербайджана занимали абсолютно бескомпромиссную позицию в отношении всех политических, общественных деятелей и даже творческих людей, склонных к сотрудничеству с оккупационной администрацией в Карабахе. Вне зависимости от национальной принадлежности, будь то человек по фамилии Лапшин, либо Кабалье, или Нобель, и даже Арустамян. Сотрудничество, признание и поддержка режима, объявленного Баку криминально-сепаратистским и мятежным, приравнивалось к совершению тяжкого военно-политического преступления в отношении государства. Да, к примеру, были и такие, как великая Монсеррат Кабалье, которые, будучи в неведении, завлекались обманным путем в эту сталкерскую зону. Понять и простить таких творческих людей можно. И Баку неоднократно прощал, как в случае с Кабалье.

Но Арустамян считал происходящее на земле, обагренной кровью десятков тысяч азербайджанцев, как бы это ни звучало пафосно и высокопарно – но речь идет о жизни тысяч людей! – делом безобидным и правым. И реакция Баку на низкий поступок российского комментатора, бравировавшего всего лишь своими армянскими корнями, – вовсе не месть, а принципиальность и наказание. Надо отвечать за свои слова и поступки. Тем более враждебные и направленные против целой нации и государства.

Самое парадоксальное – о решении Баку объявил не сам Нобель, и даже не АФФА, а скандальный российский шоумен и комментатор Василий Уткин.

Уткин в роли «Человек-говно», съемка в октябре 2016 года

Причем Уткин, успевший за свою долгую, но безобразную карьеру напортачить на всем информационно-спортивном пространстве, кульминацией которой стала скандальная роль в клипе вымышленного певца Зиновия Биртмана «Человек-говно», назвал действия азербайджанских властей обыкновенным скотством. Но вся сознательная и несознательная жизнь самого Уткина – это необыкновенное скотство. Как и выразилась его первая супруга Наталья Пакуева, которая ушла от Уткина к футболисту Сергею Игнашевичу. На Уткина можно махнуть рукой, ведь еще несколько лет назад в интервью блогеру Илье Азару он сам признался, что впоследствии часто сожалеет о своих эмоциональных высказываниях и оценках. Поэтому и ушел из журналистики торговать пивом в сети пабов «Джон Донн».

Да и взялся я за перо не для того, чтобы ответить на скотство Уткина. Дьявол, а не Бог с ним! У многих могло сложиться ошибочное впечатление после решения азербайджанских властей – ведь армяно-азербайджанские отношения пошли на поправку, и не попахивает ли запрет Арустамяну ксенофобией?

Нобеля не допустили к чемпионату, отнюдь не из-за окончания или приставки к его тюркской фамилии. А из-за скотского отношения к законам самодостаточного государства. На его месте могли оказаться, и, по всей видимости окажутся при удобном случае, россиянин Маркедонов, аргентинец Хосе Арбо, израильтянин Лапшин и даже британка Кокс. И к национальности это не имеет никакого отношения. В следующий раз они трижды подумают, прежде чем прислужат экстерриториальному военно-политическому криминалу…