Айдын Керимов, автор haqqin.az 19:23

Азербайджанская футбольная федерация, воспользовавшись своим мандатом, заблокировала аккредитацию российского спортивного комментатора Нобеля Арустамяна на предстоящий чемпионат Европы по футболу. Как известно, и в Баку пройдут матчи европейского футбола - главного спортивного события континента. Но, как это бывает на всех праздниках, этот праздник омрачен для Арустамяна. И по его вине. Аккредитация принимается путем консенсусного решения. Хотя Нобель Арустамян собирал чемоданы в дорогу в Нидерланды, а не в родной Баку.

Нобель родом из Баку. После армяно-азербайджанского конфликта переехал с семьей в Россию, но почему-то, как и большинство представителей армянского народа, был убежден в справедливости развязанной против Азербайджана беспощадной войны. К тому же спортивный комментатор вроде бы человек вне политики, но почему-то неоднократно посещал оккупационную зону в Карабахе. Все действующие и сошедшие с политического Олимпа политики Армении, анализируя истоки и причины поражения своей страны в войне с Азербайджаном, отдают должное реализованной Баку жесткой и непримиримой политико-дипломатической линии в международной борьбе за Карабах. Власти Азербайджана занимали абсолютно бескомпромиссную позицию в отношении всех политических, общественных деятелей и даже творческих людей, склонных к сотрудничеству с оккупационной администрацией в Карабахе. Вне зависимости от национальной принадлежности, будь то человек по фамилии Лапшин, либо Кабалье, или Нобель, и даже Арустамян. Сотрудничество, признание и поддержка режима, объявленного Баку криминально-сепаратистским и мятежным, приравнивалось к совершению тяжкого военно-политического преступления в отношении государства. Да, к примеру, были и такие, как великая Монсеррат Кабалье, которые, будучи в неведении, завлекались обманным путем в эту сталкерскую зону. Понять и простить таких творческих людей можно. И Баку неоднократно прощал, как в случае с Кабалье. Но Арустамян считал происходящее на земле, обагренной кровью десятков тысяч азербайджанцев, как бы это ни звучало пафосно и высокопарно – но речь идет о жизни тысяч людей! – делом безобидным и правым. И реакция Баку на низкий поступок российского комментатора, бравировавшего всего лишь своими армянскими корнями, – вовсе не месть, а принципиальность и наказание. Надо отвечать за свои слова и поступки. Тем более враждебные и направленные против целой нации и государства. Самое парадоксальное – о решении Баку объявил не сам Нобель, и даже не АФФА, а скандальный российский шоумен и комментатор Василий Уткин.