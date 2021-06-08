Женева запретила полеты беспилотников на время саммита Путина и Байдена
Власти Женевы запретили беспилотникам летать над зоной безопасности саммита России и США, который пройдет 16 июня. Об этом пишет ТАСС.
Нарушение запрета будет штрафоваться, а летательные аппараты изъяты полицией. Более того, 16 июня в городе запрещены любые демонстрации. 16 и 17 июня посетителям будет закрыт доступ в парк Гранж и соседний парк О'Вив. Также будут ограничены движение транспорта, прогулки пешеходов и использование прилегающего водного пространства.