В Израиле запретят торговать мехом: министр экологии Гила Гамлиэль подписала в среду, 9 июня, поправки к положению о защите диких животных, запрещающему торговлю натуральным мехом, пишут израильские СМИ.

Согласно этой поправке, Израиль прекратит выдавать лицензии на продажу меха диких животных и изделий из него и запретит импорт этих изделий. Максимальный штраф за нарушение закона составит 75 000 шекелей - или 1 год лишения свободы.

Вместе с тем поправка предусматривает три исключения. Продажа меха будет разрешена для научных исследований, образования и религиозных целей.

Израильские СМИ отмечают, что во многих хасидских общинах принято носить головные уборы, отделанные натуральным мехом.