В странах мира за минувшую неделю выявлено в общей сложности более 3 млн новых случаев коронавируса и более 73 тыс. смертей в результате заражения. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость в мире снизилась на 15%, а смертность - на 8%, отметили в ВОЗ.

При этом самый большой прирост заболеваемости был выявлен в Индии (свыше 914 тыс. случаев за неделю).