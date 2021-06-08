Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 июня совершит визит в освобожденный от армянской оккупации город Шуша, где проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сегодня турецкий лидер заявил в Анкаре на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, пишет Haber Turk.

"По окончании программы в Брюсселе я поеду в Баку в гости к президенту Ильхаму Алиеву. Оттуда мы поедем в Шушу, один из освобожденных от оккупации городов Азербайджана. Там проведем ряд мероприятий и встреч", - рассказал он.

Эрдоган подчеркнул, что поедет в Шушу со своей семьей: "Вместе с семьей посетим освобожденную от оккупации Шушу".

Турецкий лидер также отметил, что будет смотреть футбольный матч Турция-Уэльс вместе с президентом Ильхамом Алиевым, который пройдет в Баку 16 июня.

Ранее администрация турецкого лидера сообщила, что у Эрдогана запланирован визит в Азербайджан с 14 по 16 июня.