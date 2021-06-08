Назван пятый океан Земли

Как указали в National Geographic, с 1915 года они выпускали карты, на которых всегда были отмечены четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Теперь на них появится Южный океан – единственный полностью охватывающий континент, вместо того чтобы быть охваченным сушей.

National Geographic признал существование пятого океана – Южного и с 8 июня начал отмечать его на картах. Об этом сообщается на сайте телеканала. Дата объявления выбрана не случайно, в среду отмечается Всемирный день океанов.

"Южный океан давно признан учеными, но, поскольку никогда не было согласия на международном уровне, мы не признавали его официально", – пояснил Алекс Тейт из Национального географического общества.

Отмечается, что многие годы географы рассуждали, обладают ли воды вокруг Антарктиды достаточно уникальными характеристиками, чтобы заслужить собственное название, или они являются продолжениями Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

National Geographic, как правило, следит за Международной гидрографической организацией (МГО) по морским названиям. И хотя организация не является непосредственно ответственной за их определение, она сотрудничает с Группой экспертов ООН для стандартизации имен в международном масштабе.

В 1937 году МГО признала Южный океан, но в 1953 году отменила это решение под давлением научного сообщества.

Совет по географическим названиям США использует название отдельного океана с 1999 года, а в феврале 2021 года американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований официально признало Южный океан отдельным от других.