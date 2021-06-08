Скончался народный артист Рамиз Азизбейли

Народный артист Азербайджана Рамиз Азизбейли более двух недель находился в больнице модульного типа в поселке Зых, куда был помещен для лечения от коронавируса, а затем перенес инфаркт. На протяжении последних лет Рамиз Азизбейли тяжело болел, перенес около 10 операций, в том числе в Турции.

Рамиз Азизбейли на протяжении многолетней творческой деятельности как актер, режиссер и мастер дубляжа работал в более 100 фильмах и сатирическом киножурнале "Мозалан". Режиссерский дебют состоялся в 1987 году (короткометражный фильм Pirverdinin xoruzu). Его самой яркой режиссерской работой является комедийный художественный фильм Bəxt üzüyü ("Обручальное кольцо", 1991) – один из самых любимых и кассовых в истории отечественного кино. Еще один фильм – Yalan ("Ложь") посвящен первой Карабахской войне. Завкафедрой режиссуры эстрадного искусства и руководитель музыкального театра Государственного университета культуры и искусств, профессор, кавалер ордена "Шохрат", обладатель множества национальных премий.