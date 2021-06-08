Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со спикером Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем, который находится с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД, приветствовав гостя, Дж.Байрамов с удовлетворением рассказал о сотрудничестве и дружеских отношениях, существующих между двумя государствами.

Было особо подчеркнуто, что долгосрочная поддержка нашими странами суверенитета и территориальной целостности друг друга является проявлением уважения по отношению к фундаментальным принципам международного права.

Отметив, что это его второй визит в Баку, Б.Изетбегович сказал, что является свидетелем успешного развития Азербайджана.

По его словам, Босния и Герцеговина поддерживают позицию нашей страны, опирающуюся на международное право. Напомнив, что в рамках визита в Азербайджан он посетил Агдам, спикер выразил сожаление в связи с масштабными разрушениями на этих территориях.

Стороны также обсудили ряд иных вопросов, представляющих взаимный интерес.