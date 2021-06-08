Баку и Тегеран уверены: восстановление азербайджано-иранской границы откроет путь для новых проектов

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев девятого июня встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром дорог и градостроительства Ирана Мохаммадом Эслами.

Как передает в среду Trend, Мохаммад Эслами поздравил азербайджанский народ и государство с освобождением оккупированных земель и победой.

Было отмечено, что азербайджано-иранские отношения успешно развиваются в различных сферах за счет политической воли глав государств.

Было сказано, что освобождение азербайджанских территорий открыло новые возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также во всем регионе. Была также выражена уверенность в том, что полное восстановление азербайджано-иранской границы откроет путь для реализации новых проектов между двумя странами.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста и пешеходного перехода через Астарачай. Данный мост, являющийся важной составляющей международного транспортного коридора Север – Юг, увеличит объемы двусторонних и транзитных грузоперевозок автотранспортом, а также пропускную способность на государственной границе.